Sarı-lacivertli takıma transferinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten 21 yaşındaki futbolcu, `´Öncelikle kulüp başkanımız Sayın Ali Koç´a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar´´ ifadelerini kullandı.
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