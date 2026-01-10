S&uuml;per Kupa Finali nde Galatasaray ı 2-0 yenen Fenerbah&ccedil;e nin orta sahası İsmail Y&uuml;ksek, a&ccedil;ıklamalarda bulundu. İNŞALLAH SEZON SONUNUN FRAGMANI OLUR İsmail Y&uuml;ksek, M&uuml;kemmel m&uuml;cadele, hak ederek kazandık. T&uuml;m takımın ayağına sağlık. İnşallah sezon sonunun fragmanı olur. Herkese teşekk&uuml;r ederim. dedi. Milli futbolcu, Yeni transferler kısa s&uuml;rede m&uuml;kemmel uyum sağladı. Teknik heyet, y&ouml;netime teşekk&uuml;r ederim. Burada olmayanlar var, onlara da selam olsun. diye konuştu.