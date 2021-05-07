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Sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleriyle İstanbulluların ihtiyacına, kendisini sürekli yenileyerek cevap veren İSMEK, pandemi koşullarında yüz yüze eğitimler zorunlu olarak ertelense de yoluna uzaktan eğitim ile devam ediyor. Eğitim verdiği program yelpazesini genişleten, bunlara bir de atölye çalışmalarını ekleyen İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi'nde kayıtlar, bugün saat 10.00 itibariyle başladı.

İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi; yabancı dillerden el sanatlarına, giyim üretimden çocuk gelişimine, güzellik ve saç bakımından müzik ve gösteri sanatlarına kadar tam 12 alanda eğitim fırsatı sunuyor. Canlı ders, çevrim içi atölye ve video eğitim şeklinde verilen eğitimlerde katılımcıları, 128 yeni eğitim seçeneği bekliyor. İSMEK’in nitelikli eğitimlerini dijital ortamda İstanbullulara ulaştıran Uzaktan Eğitim Merkezi, son bir yıl içerisinde yaklaşık 309 bin kişiye eğitim verdi. Daha fazla insan öğrenebilsin, kendini sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında geliştirebilsin diye eğitim yelpazesine yeni programlar ekledi.

İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi, atölye çalışmalarıyla da, katılımcılara uygulayarak öğrenme fırsatı sunuyor. Yabancı dillerden el sanatlarına, bahçecilikten güzelliğe pek çok alanda atölye çalışması bulunuyor. İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi'nde eğitimler ise 17 Mayıs'ta başlayacak.