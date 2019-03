Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinde İsmet Özel bu sabah kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yazdığı kitaplar, şiirler ve birçok ölümsüz eser ile yakın tarihin en başarılı şairleri arasında yer alan İsmet Özel'în hayatı ve eserlerine dair tüm detaylar haberimizde...

İSMET ÖZEL KİMDİR?

19 Eylül 1944 tarihinde Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara'da tamamladı. Öncelikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okudu fakat Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. On sekiz sene Devlet Konservatuarı'nda Fransızca okutmanlığı yaptı, ilk şiiri 1963 senesinde Yelken Dergisi'nde yayınlandı.

1963 senesinde muhtelif dergi ve gazetelerde yayımladığı şiirlerle dikkati çekti. Bu tarihle birlikte İsmet Özel; yazın, düşün ve sanat dünyasındaki serüvenine başladı. İlk kitabı Geceleyin Bir Koşuyu 1966 senesinde, büyük yankılar uyandırdı, ikinci kitabı Evet, İsyanı ise 1969 senesinde yayımladı. 1970 senesinde yakın arkadaşı Ataol Bahremoğlu ile birlikte Ant ve Halk Dostları dergilerini çıkarttı.

1975 senesine gelindiğinde İsmet Özel, o zamana dek içerisinde bulunduğu ve savunduğu sol kesimi bıraktı ve fikri ve ruhi bir değişim yaşadı. Bu tarihten sonra hayatına, benimsediği İslami hayatın doğruları ile devam etti. 1977'de Yeni Devir gazetesinde günlük fıkralar yazdı, yine aynı gazetede Abdullah Çıdamlı müstear adı ile çeviriler yaptı, Pazar günlerine özel kültür sayfaları hazırladı.

1985 senesinde Milli Gazete'de Cuma Mektupları'na, 1997 senesinde Yeni Şafak Gazetesi'ndeki günlük fıkralarına başladı. Yazdığı deneme kitabı Taşları Yemek Yasakile Türkiye Yazarlar Birliği Deneme ve 2005 senesinde üstün hizmet ödülünü kazandı. 1995 senesinde Şilili Ozan Gabriela Mistral nişanı aldı. Siyasi yazıları 2003 senesine dek kısmi aralıklarla çeşitli gazete ve dergilerde yayımlandı. Halen İstiklal Marşı Derneği'nin genel başkanlık görevini yerine getirmektedir.

Evli ve dört çocuk babası, iki çocuk dedesi İsmet Özel, Çengelköy'deki evinde düşünce ve sanat hayatına devam etmektedir.

İSMET ÖZEL'İN ESERLERİ

KİTAPLARI

▶ Üç Mesele

▶ Zor Zamanda Konuşmak

▶ Taşları Yemek Yasak

▶ Bakanlar ve Görenler

▶ Faydasız Yazılar

▶ İrtica Elden Gidiyor

▶ Surat Asmak Hakkımız

▶ Tehdit Değil Teklif

▶ Waldo Sen Neden Burada Değilsin?

▶ Sorulunca Söylenen

▶ Cuma Mektupları - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

▶ Tahrir Vazifeleri

▶ Neyi Kaybettiğini Hatırla

▶ Ve'l-Asr

▶ Tavşanın Randevusu

▶ Bilinç Bile İlginç

▶ Şiir Okuma Kılavuzu

▶ 40 Hadis

▶ Henry Sen Neden Buradasın-1

▶ Henry Sen Neden Buradasın-2

▶ Kalıntürk

▶ Çenebazlık

▶ Şairin Devriye Nöbeti 1 - Tok Kurda Puslu Hava

▶ Şairin Devriye Nöbeti 2 - Bileşenleriyle Basit

▶ Şairin Devriye Nöbeti 3 - Neredeyizim

▶ Şairin Devriye Nöbeti 4 - Ebruli Külah

▶ Şairin Devriye Nöbeti 5 - Evet mi, Hayır mı? & Sınıf Savaşı Evet, Milli Mücadele Hayır

▶ Şairin Devriye Nöbeti 6 - Allah'ın Emri zaid/plus Peygamberin Kavli

▶ Şairin Devriye Nöbeti 7 - Evlenseydik Boşanacaktık

▶ Şairin Devriye Nöbeti 8 - Hayatın Manası versus Manalı Bir Hayat

▶ Şairin Devriye Nöbeti 9 - Karz-ı Hasen

▶ Şairin Devriye Nöbeti 10 - Siper Beden

▶ Şairin Devriye Nöbeti 11 - Muvazzaf

▶ Şairin Devriye Nöbeti 12 - Başbaş Başbaşa Başabaş

▶ Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı

▶ Küfrün İhsanı Olmaz

ŞİİRLERİ

▶ Geceleyin Bir Koşu (1966)

▶ Evet İsyan (1969)

▶ Cinayetler Kitabı (1975)

▶ Şiirler 1962-74 (1980)

▶ Şiir Kitabı (1982)

▶ Celladıma Gülümserken (1984)

▶ Erbain (1987)

▶ Bir Yusuf Masalı (2000)

▶ Of Not Being A Jew (2005)

▶ Of Not Being A Jew -İlaveler ve Vaat Edilmiş Bir Şiir- (2008)

▶ Of Not Being A Jew (2011)