        Haberler Spor Futbol 1. Lig EMS Yapı Sivasspor İsmet Taşdemir: Hedef bu sene zor gibi - Futbol Haberleri

        İsmet Taşdemir: Hedef bu sene zor gibi

        Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kırmızı-beyazlıların hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyleyerek, "Bizim amacımız bu sene olursa bu sene, bu sene zor gibi gözüküyor gerçekçi bakıyorum. En kötü önümüzdeki sene çok daha hazır, şampiyon olabilecek bir takımı ortaya çıkartacağız" dedi.

        Giriş: 11.02.2026 - 15:44 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:44
        "Hedef bu sene zor gibi!"
        Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Van Spor FK’yı konuk edecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir de, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taşdemir, "16 yıl sonra burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Sivasspor camiası çok büyük bir camia. Özellikle Süper Lig’in gediklisi olan bir camia. Son dönemlerde bir şanssızlık yaşadı ve bir alt lige düştü. Bu sene de bir alt ligde istediği sonuçları alamadı. Sonuçta bu noktaya geldi. Araya girip kader birlikteliği yaptık. Bundan sonraki mücadelemizi, hırsımızı inşallah Sivasspor’umuzu layık olduğu yere ne kadar sürede getirebiliriz diye düşünüp en iyi şekilde camiamızı temsil etmek ve bize yakışır şekilde oyunla mücadele örneği göstermek istiyoruz. Şu anki amacımız bunlar" dedi.

        "BU SENE HEDEF ZOR GİBİ"

        Sivasspor’daki hedeflerinin sorulması üzerine İsmet Taşdemir, "Geldiğimiz zaman dilimi doğru bir zaman dilimi değil açıkçası. 14 hafta kaldı ve önümüzdeki 1 hafta 3 maç oynayacağız. Dolayısıyla çok kısa sürede lig bitecek. Ama oyuncu grubunu tanıyoruz, bu camianın içerisindeyiz. Hepsinin özelliklerini biliyoruz. Özelliği altta olan oyuncuların özelliğini yukarıya çekmeye çalışacağız. Takım olgusunu en üst seviyeye getirmek için çalışmalarımıza başladık ama bütün oyuncuları tanıyoruz, biliyoruz. Tam olarak nerede, ne zaman örtüşeceğiz, bunlar için zamana ihtiyaç var ama bizim zamanımız yok. Bizim bu hafta maçımız var ve biz her şeyi halledip o maça çıkmak istiyoruz. Hedef belli, Sivasspor’un hedefi her zaman nerede olursa olsun şampiyonluktur. Süper Lig’e tekrar geri dönmektir ama bazı gerçekleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Şu anda takımımız 14. sırada. Ligin bitimine de 14 hafta var. Play-off ile 7 puan var ama bir tane rakibimiz yok. Yaklaşık 6-7 tane rakibimiz var. Bunların hepsini ne kadar sürede alt edebiliriz bu biraz soru işareti açıkçası. Zamanla çalışıp, belli bir noktaya gelince bir şeyler daha da netleşecek. Bizim amacımız bu sene olursa bu sene, bu sene zor gibi gözüküyor gerçekçi bakıyorum. En kötü önümüzdeki sene çok daha hazır, şampiyon olabilecek bir takımı ortaya çıkartacağız" diye cevap verdi.

        "BİRLİK OLMALIYIZ"

        'Sivasspor’dan teklif gelince ne düşündünüz?' sorusuna da cevap veren Taşdemir, "Ben Gaziantep’ten ayrıldıktan sonra bizimle iletişim kurmak isteyen çok takım oldu. Sivasspor camiasının bence Türk futbolu için çok önemli yerde olduğunu biliyorum ve dolayısıyla Sivasspor camiasıyla çalışmak her zaman onur ve gururdur, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Biraz gecikmeler oldu, bu benden de kaynaklı. Çünkü sezon başı da bir görüşmemiz oldu ama o zaman benim hedeflerim farklıydı. Dolayısıyla bugüne nasip oldu. Bugün itibarıyla çalışmalarımıza başladık. Sıkıntılı bir periyotu geride bıraktık, kalan 14 maçımızı hep beraber taraftarlarımızla, oyuncularımızla, yönetimimizle, basınımızla hep beraber kucaklaşalım ve hep beraber birlik olalım. Tabii ki kötü oynayacağımız zamanlar da olacak. Biz Sivasspor’u en kısa sürede layık olduğu yere getirmenin peşine düşeceğiz. Herkesten destek bekliyorum. İnşallah biz birlik olursak bizi kimsenin yıkacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

        Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet iddiası; 2 doktor gözaltında

        Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktorun hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı. (DHA)

