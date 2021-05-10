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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi nisanda 56’ya yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 56’ya yükselerek üst üste üçüncü ay eşik değer 50’nin üzerinde gerçekleşti

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi nisanda 56’ya yükseldi
AA

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2021 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Martta 54,7 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 56’ya yükselerek üst üste üçüncü ay eşik değer 50’nin üzerinde kaydedildi ve ihracat pazarlarının talep koşullarında güçlü bir iyileşmeye işaret etti.

Söz konusu iyileşme Şubat 2018’den beri en belirgin düzeyde gerçekleşti. Nisanda ihracat ikliminde gözlenen güçlenme, birçok ana ihracat pazarında ekonomik aktivitedeki belirgin iyileşmeleri yansıttı.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA TOPARLANMA HIZLANDI

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin ekonomik aktivitesi nisanda güçlü ve ivme kazanan bir artış gösterirken bu aynı zamanda küresel çapta en yüksek büyüme hızı olarak dikkati çekti. Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 6 olan ABD, takip edilen pazarlar arasında yüzde 10 payı olan Almanya ve yüzde 7 paya sahip Birleşik Krallık’ın ardından geliyor.

Avrupa’da da talep koşulları iyileşme gösterirken bu durum büyük ölçüde imalat sektörünün güçlü performansından kaynaklandı.

Genel ekonomik aktivite Almanya’da belirgin bir büyüme sergilerken, Birleşik Krallık’ta toparlanma hız kazandı ve üretim Ekim 2013 döneminden beri en yüksek oranda arttı.

İtalya ve Fransa’da ekonomik aktivite ılımlı artış kaydetti. Fransa’nın üretimi son sekiz ayda ilk kez artış gösterdi. İspanya’da büyüme iki yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşirken Hollanda’da imalat sanayi üretimi anket geçmişinin en yüksek oranında arttı.

ORTA DOĞU'DA TALEP EĞİLİMLERİ GENELDE OLUMLU

Orta Doğu’ya bakıldığında, Mısır ve Lübnan’daki zayıflık dışında talep eğilimleri genel olarak olumlu seyretti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da faaliyet koşulları güçlü iyileşme sergiledi.

Takip edilen ülkelerin çoğunda üretim nisanda artış kaydetse de Kovid-19 salgını Brezilya ve Kenya gibi vaka sayılarının arttığı veya yüksek kaldığı ülkeleri olumsuz etkiledi. Brezilya dışındaki BRIC ülkelerinde ekonomik aktivite artış kaydetti. Ancak salgının yeniden hızlandığı Hindistan’da önümüzdeki aylarda talep zayıflığı ihtimali arttı ve bu durum büyümenin yavaşlamasına yol açtı.

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