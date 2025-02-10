Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.926,53 %-0,25
        DOLAR 36,0145 %0,08
        EURO 37,1777 %0,02
        GRAM ALTIN 3.349,75 %1,25
        FAİZ 39,00 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,23 %0,95
        BITCOIN 97.644,00 %2,54
        GBP/TRY 44,6971 %0,15
        EUR/USD 1,0314 %-0,14
        BRENT 75,16 %0,67
        ÇEYREK ALTIN 5.476,84 %1,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ocakta 51,2'ye yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ocakta 51,2'ye yükseldi

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ocak ayında 51,2'ye yükselirken, endeksteki iyileşmenin 13 aydır sürdüğü görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhracatta iyileşme sürüyor
        ABONE OL

        Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ocak ayı sonuçları açıklandı.

        Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

        Sonuçlara göre, aralıkta 50,9 olan İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta 51,2'ye yükselirken, dış talep koşullarında üst üste 13. ayda da iyileşme işareti görüldü. Söz konusu iyileşme, ılımlı olmakla birlikte Ağustos 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.

        İmalat sanayisi ihracatında, yüzde 8'lik payı ile Türkiye'nin en büyük dış pazarı konumunda bulunan Almanya'da üretim 7 aylık düşüşün ardından ocakta yatay seyir izledi. Birleşik Krallık ve ABD'de ekonomik aktivite, 2024'ün son ayına göre ivme kaybetmesine rağmen ocakta da genişleme bölgesinde yer aldı.

        REKLAM

        Geçen ay Türkiye'nin en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde üretimin güçlü artış sergilediği diğer iki ülke ise İspanya ve Rusya oldu.

        Avrupa'nın bazı önemli pazarları başta olmak üzere kimi ülkelerde gözlenen zayıflık belirtileri ise genel görünümü olumsuz etkiledi. İtalya, Fransa, Hollanda ve Romanya'da üretim yeni yıla daralmayla başladı. Romanya'daki düşüş, ülkenin 19 aylık anket geçmişinin en yüksek oranında gerçekleşti.

        En yüksek büyüme oranları Orta Doğu ülkelerinde

        Orta Doğu, en yüksek büyüme oranlarının kaydedildiği bölge olma özelliğini korudu. Suudi Arabistan'da genişleme son 1,5 yılın en yüksek hızında kaydedilirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) petrol dışı ekonomik aktivite güçlü artış eğilimini sürdürdü. Benzer şekilde, Hindistan ve Kuveyt'te de üretim güçlü arttı.

        Anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde ekonomik aktivitedeki en belirgin zayıflama Güney Afrika'da gözlendi. Söz konusu düşüş, aynı zamanda son 3,5 yılın en yüksek hızına ulaştı.

        "Genel tablo talep koşullarının şimdilik iyileştiğini gösteriyor"

        Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, 2024'ün sonlarında Türkiye'nin önemli ihracat pazarları arasında görülen belirgin performans farklılıklarının, bu yılın başında da devam ettiğini bildirdi.

        Harker, "Küresel ticaret eğilimlerinin gösterdiği değişkenlik, geleceğe yönelik olarak önemli bir belirsizlik yaratıyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, talep koşullarının şimdilik iyileştiği ve bunun Türk ihracatçılarına iş hacimlerini artırma konusunda destek sağladığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!