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        Haberler Bilgi Spor İspanya- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        İspanya- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        EURO 2024 İspanya - Almanya çeyrek final maçına sayılı saatler kaldı. Ev sahibi Almanya ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek mücadelede iki takım yarı finale kalma mücadelesi verecek. Peki, "İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 çeyrek final İspanya - Almanya maçı hangi kanalda?" İşte İspanya - Almanya maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:26
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı çeyrek final maçları ile devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmalarının ardından, çeyrek final eşleşmeleri ve karşılaşmalarının oynanacağı tarih netlik kazandı. EURO 2024 çeyrek final ilk maçı dev bir maça sahne oluyor. İspanya, ev sahibi Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın iki favorisini karşı karşıya getirecek zorlu mücadele öncesinde, İspanya - Almanya maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte EURO 2024 çeyrek final İspanya - Almanya maçının oynanacağı tarih...

        2

        İSPANYA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) turnavının iki favori takımını karşı karşıya getirecek İspanya-Almanya maçı 5 Temmuz Cuma (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

        3

        İSPANYA-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

        4

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams.

        Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

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