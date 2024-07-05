İspanya- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı çeyrek final maçları ile devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmalarının ardından, çeyrek final eşleşmeleri ve karşılaşmalarının oynanacağı tarih netlik kazandı. EURO 2024 çeyrek final ilk maçı dev bir maça sahne oluyor. İspanya, ev sahibi Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın iki favorisini karşı karşıya getirecek zorlu mücadele öncesinde, İspanya - Almanya maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte EURO 2024 çeyrek final İspanya - Almanya maçının oynanacağı tarih...