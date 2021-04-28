SON DAKİKA: İspanya'da 5 bin kişilik konser deneyinin sonuçları belli oldu: Sıfır koronavirüs vakası!

5 bin kişilik konser deneyinin sonuçları belli oldu! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

İspanya'da geçtiğimi ay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı, 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konser deneyinin sonuçları belli oldu.

"UMUT VERİCİ"

Maske ve hijyen önlemlerinin uygulandığı konserin ardından hiç kimsenin koronavirüs testinin pozitif çıkmadığı açıklandı. Organizatörler konserin ardından koronavirüs vakası kaydedilmemesinin müzik sektörü için umut verici olduğunu söyledi.

Barselona'nın Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izlemişti. Konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında Kovid-19 hızlı tanı testi yapılmış, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirilmişti.

İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan bir konser verilmiş, organizatörler bunun bir pilot proje olduğunu söylemişti.

Alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı Kovid-19'un bulaşma vakasının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceği ifade edilmişti.