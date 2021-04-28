5 bin kişilik konser deneyinin sonuçları belli oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: İspanya'da 5 bin kişilik konser deneyinin sonuçları belli oldu: Sıfır koronavirüs vakası!
ABONE OL

İspanya'da 5 bin kişilik konser deneyinin sonuçları belli oldu: Sıfır koronavirüs vakası!

İspanya'da geçtiğimiz ay koronavirüs salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralları olmadan gerçekleşen 5 bin kişilik konser deneyinin sonuçları açıkladı. Yetkililer, alınan önlemler sayesinde konserden sonra kimsede koronavirüs vakasına rastlanmadığını ifade etti.

SON DAKİKA: İspanya'da 5 bin kişilik konser deneyinin sonuçları belli oldu: Sıfır koronavirüs vakası!
5 bin kişilik konser deneyinin sonuçları belli oldu!
0:00 / 0:00
Reuters / HABERTURK.COM

İspanya'da geçtiğimi ay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı, 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konser deneyinin sonuçları belli oldu.

"UMUT VERİCİ"

Maske ve hijyen önlemlerinin uygulandığı konserin ardından hiç kimsenin koronavirüs testinin pozitif çıkmadığı açıklandı. Organizatörler konserin ardından koronavirüs vakası kaydedilmemesinin müzik sektörü için umut verici olduğunu söyledi.

Barselona'nın Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izlemişti. Konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında Kovid-19 hızlı tanı testi yapılmış, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirilmişti.

İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan bir konser verilmiş, organizatörler bunun bir pilot proje olduğunu söylemişti.

Alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı Kovid-19'un bulaşma vakasının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceği ifade edilmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sızdırılan ses kaydıyla ilgili açıklama: Çok üzüldüm! - Haberler
DÜNYASes kaydı sızdırılan Zarif'ten açıklama!
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Afganistan açıklaması: İç savaş yeniden başlayabilir!
DÜNYABlinken'dan Afganistan açıklaması!
SON DAKİKA: Mekke'de dolu ve sağanak yağmura rağmen tavaf devam etti! - Haberler
DÜNYAMekke'de sağanak ve doluya rağmen tavaf devam etti!
ATEŞ AÇTILAR! Son dakika: ABD ve İran arasında tehlikeli gerilim
DÜNYAABD-İran arasında uluslararası sularda gerginlik!
Rusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Haberler
DÜNYARusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Dışişleri'ne ...
Hindistan’da ölüleri yakabilmek için derme çatma odun yığınları bir araya getiriliyor
DÜNYAHindistan Kovid-19'a teslim
CENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye'ye ilişkin açıklama
DÜNYACENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye açıklaması
Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi
DÜNYASuriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı ...
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresi'nde bir sandalye kaybedecek
DÜNYANew York'un 89 kişi eksiği, Meclis'te bir sandalyeye ...
ABD Başkanı Biden: "Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz"
DÜNYAABD'den Hindistan'a yardım