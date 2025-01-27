İspanya'da gündem oldu: Arda Güler'den Mbappe'ye tepki! La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda konuk olduğu Valladolid'i Mbappe'nin üç golü ile mağlup etti. Maça yedek kulübesinde başlayan milli yıldız Arda Güler oyuna sonradan dahil oldu. Arda'nın maçtaki bir pozisyonu gecenin en çok konuşulan ve paylaşılan anlarından biri oldu. İşte detaylar...

Habertürk Giriş: 27.01.2025 - 14:28 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:28 facebook

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