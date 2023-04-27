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Haberler Dünya İspanya'da ilk kez kira artışlarına sınırlama getiren yasa tasarısı mecliste kabul edildi - Dünya haberleri
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İspanya'da ilk kez kira artışlarına sınırlama getiren yasa tasarısı mecliste kabul edildi

İspanya'da cumhuriyet tarihinde ilk defa kira artışına sınırlama getiren bir yasa tasarısı kabul edildi. Senato'nun onaylamasının ardından yürürlüğe girecek yasaya göre kira artışları 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 ile sınırlandırılacak ve iki yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergileri yüzde 150'ye varan oranla artırılacak.

İspanya'da ilk kez kira artışlarına sınırlama getiren yasa tasarısı mecliste kabul edildi - Dünya haberleri
AA

İspanya'da azınlıktaki sol koalisyon hükümetinin hazırladığı ve ülke cumhuriyet tarihinde kira artışlarına sınırlama getiren ilk konut yasa tasarısı mecliste kabul edildi.

İspanya'da son yıllarda giderek artan konut sorununa çözüm bulmak için ülke demokrasi tarihinde ilk kez hükümet kira fiyatlarına müdahale etti.

Söz konusu yasa tasarısı, hükümetin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi ve Unidas Podemos ile ayrılıkçı Katalan ve Bask (ERC ve EH Bildu) partilerin desteğiyle 167'ye karşı 176 oyla mecliste kabul edilerek, senatoya gönderildi.

Tasarı senatoda kabul edildikten sonra son kez meclise bir kez daha gelerek, onay alması halinde yasallaşacak.

Hükümet, bu tasarıyla birlikte özellikle gençler ve yoksullar için de konutun "bir hak olarak tanınacağını" savunurken, buna karşı çıkan muhalefetteki sağ partiler ise İspanya'da mevcut durumda yaygın olan "boş evlerin işgalinin daha da artacağını, arzın azalacağını ve fiyatların artacağını" ileri sürüyor.

Başbakan Pedro Sanchez, tasarının mecliste kabulünden sonra basına yaptığı açıklamada, "Bu yasa İspanyol demokrasisinin önemli bir dönüm noktasıdır. Konut sorunu toplumdaki eşitsizliğin yüzde 70'ini oluşturmaktadır. Spekülasyonu, yozlaşmayı ve pek çok toplumsal acıyı beraberinde getiren paradigmayı, neo-liberal modeli değiştiriyor ve bunlara yanıt veren yeni bir konut politikasının temellerini atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi olarak en çok tartışılan konulardan biri olan tasarı gereği, şimdiye kadar TÜFE'ye göre belirlenen kira artışlarının 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 ile sınırlandırılması iki yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergilerinin de yüzde 150'ye varan oranla artırılmasını öngörüyor.

Öte yandan muhalefetteki Bask Milliyetçi Partisi (PNV) de tasarıya karşı çıkarak, yasallaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

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