İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler oynanan 2 karşılaşmayla belli oldu. Arsenal, konuk olduğu Real Madrid'i 2-1 mağlup etti ve toplamda 5-1'lik skorla yarı finale adını yazdırdı. Inter ise sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan İtalyan ekibi toplamda 4-3'lük skorla turladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.04.2025 - 00:16 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:16 facebook

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