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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 İspanya GP'de pole pozisyonu Oscar Piastri'nin! - Motor Sporları Haberleri

        İspanya GP'de pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı İspanya Grand Prix'sine McLaren Mercedes pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 18:58 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:58
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        İspanya GP'de pole pozisyonu Piastri'nin!
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        Sıralama turlarında Piastri, 1 dakika 11.546 saniyelik süreyle ilk sırayı aldı ve İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

        Takım arkadaşı Lando Norris ikinci oldu ve Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırayı aldı.

        Sezonun ilk sekiz yarışı sonuncunda Piastri, 161 puanla 1. sırada yer alırken, Norris, 158 puanla ikinci ve Verstappen, 136 puanla 3. sırada bulunuyor.

        İspanya Grand Prix'si yarın saat 16.00'da başlayacak.

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