İspanya La Liga'da 10. haftanın sonuçları

İspanya La Liga'nın 10. haftasının son maçında R. Betis ile Atl. Madrid karşı karşıya geldi.

Real Madrid, kendi sahasında ağırladığı Barcelona'a karşı üstünlük kurarak 2-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 27 puana ulaştı. Konuk Barcelona ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Ligin 10. haftasında Atl. Madrid, konuk olduğu R. Betis'i 2-0 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti, ev sahibi R. Betis ise 16 puanda kaldı.

Barcelona, Real Madrid'i 2-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 22 yaparken Real Madrid ise 27 puanda kaldı.

Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Sevilla, rakibi R. Sociedad'a karşı 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi R. Sociedad puanını 9'a yükseltirken Sevilla 13 puanda kaldı.

Girona, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Oviedo ile berabere kalarak 3-3 puanları paylaştı.

Ligin bu haftasında Espanyol ile Elche karşı karşıya geldi.

Getafe, 10. haftada oynanan mücadelede Ath. Bilbao'nu 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Getafe böylece 14 puana yükseldi. Getafe'yi ağırlayan Ath. Bilbao ise 14 puanda kaldı.