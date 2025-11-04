Habertürk
        İspanya La Liga'da 10. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

İspanya La Liga'da 10. haftanın sonuçları

        İspanya La Liga'da 10. haftanın sonuçları

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 10. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Real Madrid, Sevilla, Barcelona ve Atl. Madrid üç puanın sahibi oldu. İspanya La Liga'da 10. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Giriş: 04.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 10. haftanın sonuçları
        İspanya La Liga'nın 10. haftasının son maçında R. Betis ile Atl. Madrid karşı karşıya geldi.

        Real Madrid, kendi sahasında ağırladığı Barcelona'a karşı üstünlük kurarak 2-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 27 puana ulaştı. Konuk Barcelona ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Ligin 10. haftasında Atl. Madrid, konuk olduğu R. Betis'i 2-0 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti, ev sahibi R. Betis ise 16 puanda kaldı.

        Barcelona, Real Madrid'i 2-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 22 yaparken Real Madrid ise 27 puanda kaldı.

        Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Sevilla, rakibi R. Sociedad'a karşı 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi R. Sociedad puanını 9'a yükseltirken Sevilla 13 puanda kaldı.

        Girona, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Oviedo ile berabere kalarak 3-3 puanları paylaştı.

        Ligin bu haftasında Espanyol ile Elche karşı karşıya geldi.

        Getafe, 10. haftada oynanan mücadelede Ath. Bilbao'nu 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Getafe böylece 14 puana yükseldi. Getafe'yi ağırlayan Ath. Bilbao ise 14 puanda kaldı.

        Villarreal, bu hafta Valencia 'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Villarreal oldu.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Mallorca, rakibi Levante'yi tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Celta Vigo, bu hafta Osasuna'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-2 ile konuk ekip Celta Vigo oldu.

        Ligin bu haftasında R. Vallecano ile Alaves karşı karşıya geldi.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 10. Haftanın Sonuçları
        24.10.2025 22:00
        Real Sociedad
        2
        Sevilla
        1
        İY(2-1)
        25.10.2025 15:00
        Girona
        3
        Real Oviedo
        3
        İY(0-1)
        25.10.2025 17:15
        Espanyol
        1
        Elche
        0
        İY(0-0)
        25.10.2025 19:30
        Athletic Bilbao
        0
        Getafe
        1
        İY(0-0)
        25.10.2025 22:00
        Valencia
        0
        Villarreal
        2
        İY(0-1)
        26.10.2025 16:00
        Mallorca
        1
        Levante
        1
        İY(0-1)
        26.10.2025 18:15
        Real Madrid
        2
        Barcelona
        1
        İY(2-1)
        26.10.2025 20:30
        Osasuna
        2
        Celta Vigo
        3
        İY(2-1)
        26.10.2025 23:00
        Rayo Vallecano
        1
        Deportivo Alaves
        0
        İY(0-0)
        27.10.2025 23:00
        Real Betis
        0
        Atletico Madrid
        2
        İY(0-2)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 10. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		10 9 0 1 27 12
        2
        Barcelona
        		10 7 1 2 22 13
        3
        Villarreal
        		10 6 2 2 20 8
        4
        Atletico Madrid
        		10 5 4 1 19 8
        5
        Espanyol
        		10 5 3 2 18 3
        6
        Real Betis
        		10 4 4 2 16 3
        7
        Rayo Vallecano
        		10 4 2 4 14 2
        8
        Elche
        		10 3 5 2 14 1
        9
        Athletic Bilbao
        		10 4 2 4 14 -1
        10
        Getafe
        		10 4 2 4 14 -2
        11
        Sevilla
        		10 4 1 5 13 1
        12
        Deportivo Alaves
        		10 3 3 4 12 0
        13
        Celta Vigo
        		10 1 7 2 10 -2
        14
        Osasuna
        		10 3 1 6 10 -3
        15
        Levante
        		10 2 3 5 9 -4
        16
        Mallorca
        		10 2 3 5 9 -4
        17
        Real Sociedad
        		10 2 3 5 9 -4
        18
        Valencia
        		10 2 3 5 9 -6
        19
        Real Oviedo
        		10 2 1 7 7 -12
        20
        Girona
        		10 1 4 5 7 -13

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 11. Hafta Maçları
        31.10.2025 23:00
        Getafe
        Girona
        01.11.2025 16:00
        Villarreal
        Rayo Vallecano
        01.11.2025 18:15
        Atletico Madrid
        Sevilla
        01.11.2025 20:30
        Real Sociedad
        Athletic Bilbao
        01.11.2025 23:00
        Real Madrid
        Valencia
        02.11.2025 16:00
        Levante
        Celta Vigo
        02.11.2025 18:15
        Deportivo Alaves
        Espanyol
        02.11.2025 20:30
        Barcelona
        Elche
        02.11.2025 23:00
        Real Betis
        Mallorca
        03.11.2025 23:00
        Real Oviedo
        Osasuna
