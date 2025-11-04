İspanya La Liga'da 10. haftanın sonuçları
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 10. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Real Madrid, Sevilla, Barcelona ve Atl. Madrid üç puanın sahibi oldu. İspanya La Liga'da 10. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İspanya La Liga'nın 10. haftasının son maçında R. Betis ile Atl. Madrid karşı karşıya geldi.
Real Madrid, kendi sahasında ağırladığı Barcelona'a karşı üstünlük kurarak 2-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 27 puana ulaştı. Konuk Barcelona ise bu mücadaleden eli boş döndü.
Ligin 10. haftasında Atl. Madrid, konuk olduğu R. Betis'i 2-0 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti, ev sahibi R. Betis ise 16 puanda kaldı.
Barcelona, Real Madrid'i 2-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 22 yaparken Real Madrid ise 27 puanda kaldı.
Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Sevilla, rakibi R. Sociedad'a karşı 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi R. Sociedad puanını 9'a yükseltirken Sevilla 13 puanda kaldı.
Girona, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Oviedo ile berabere kalarak 3-3 puanları paylaştı.
Getafe, 10. haftada oynanan mücadelede Ath. Bilbao'nu 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Getafe böylece 14 puana yükseldi. Getafe'yi ağırlayan Ath. Bilbao ise 14 puanda kaldı.
Villarreal, bu hafta Valencia 'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Villarreal oldu.
Zorlu mücadelede ev sahibi Mallorca, rakibi Levante'yi tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Celta Vigo, bu hafta Osasuna'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-2 ile konuk ekip Celta Vigo oldu.
