İspanya La Liga'da 13. haftanın sonuçları ve puan durumu

İspanya La Liga'nın 13. hafta kapanışı Espanyol-Sevilla maçı ile oldu.

Barcelona, sahasında ağırladığı Ath. Bilbao'nu 4-0 mağlup ederek 31 puana ulaştı; Ath. Bilbao ise haftayı 17 puanda kapadı.

Sevilla, Espanyol deplasmanında 2-1 mağlup oldu. 3 puanı rakibine kaptıran Sevilla haftayı 16 puanla tamamladı; Espanyol ise puanını 21'e çıkarmayı başardı.

Deplasmandaki kritik mücadelede Real Madrid, rakibi Real Madrid ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Elche 16 puana ulaşırken Real Madrid toplamda 32 puana yükselmeyi başardı.

Ligin 13. haftasında Atl. Madrid, konuk olduğu Getafe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti, ev sahibi Getafe ise 17 puanda kaldı.

Valencia , evindeki mücadelede rakibi Levante'yi etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Valencia puanını 13'e yükseltti.

Zorlu deplasmanda Celta Vigo ev sahibi rakibi Alaves'i 1-0 mağlup etti.

Lig'in 13. haftasında R. Sociedad deplasmanda Osasuna'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip R. Sociedad oldu: Maç 3-1 tamamlandı.