İspanya La Liga'da 13. haftanın sonuçları ve puan durumu
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 13. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Barcelona, Atl. Madrid, Real Madrid ve Sevilla haftayı galibiyetle noktaladı. İşte İspanya La Liga'da 13. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
İspanya La Liga'nın 13. hafta kapanışı Espanyol-Sevilla maçı ile oldu.
Barcelona, sahasında ağırladığı Ath. Bilbao'nu 4-0 mağlup ederek 31 puana ulaştı; Ath. Bilbao ise haftayı 17 puanda kapadı.
Sevilla, Espanyol deplasmanında 2-1 mağlup oldu. 3 puanı rakibine kaptıran Sevilla haftayı 16 puanla tamamladı; Espanyol ise puanını 21'e çıkarmayı başardı.
Deplasmandaki kritik mücadelede Real Madrid, rakibi Real Madrid ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Elche 16 puana ulaşırken Real Madrid toplamda 32 puana yükselmeyi başardı.
Ligin 13. haftasında Atl. Madrid, konuk olduğu Getafe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti, ev sahibi Getafe ise 17 puanda kaldı.
Valencia , evindeki mücadelede rakibi Levante'yi etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Valencia puanını 13'e yükseltti.
Zorlu deplasmanda Celta Vigo ev sahibi rakibi Alaves'i 1-0 mağlup etti.
Lig'in 13. haftasında R. Sociedad deplasmanda Osasuna'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip R. Sociedad oldu: Maç 3-1 tamamlandı.
Villarreal, zorlu mücadelede rakibi Mallorca'yı 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Oviedo ile R. Vallecano arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
İspanya La Liga'nın 13. haftasında R. Betis ile Girona arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.