        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 13. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 13. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 13. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Barcelona, Atl. Madrid, Real Madrid ve Sevilla haftayı galibiyetle noktaladı. İşte İspanya La Liga'da 13. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Giriş: 02.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'nın 13. hafta kapanışı Espanyol-Sevilla maçı ile oldu.

        Barcelona, sahasında ağırladığı Ath. Bilbao'nu 4-0 mağlup ederek 31 puana ulaştı; Ath. Bilbao ise haftayı 17 puanda kapadı.

        Sevilla, Espanyol deplasmanında 2-1 mağlup oldu. 3 puanı rakibine kaptıran Sevilla haftayı 16 puanla tamamladı; Espanyol ise puanını 21'e çıkarmayı başardı.

        Deplasmandaki kritik mücadelede Real Madrid, rakibi Real Madrid ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Elche 16 puana ulaşırken Real Madrid toplamda 32 puana yükselmeyi başardı.

        Ligin 13. haftasında Atl. Madrid, konuk olduğu Getafe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti, ev sahibi Getafe ise 17 puanda kaldı.

        Valencia , evindeki mücadelede rakibi Levante'yi etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Valencia puanını 13'e yükseltti.

        Zorlu deplasmanda Celta Vigo ev sahibi rakibi Alaves'i 1-0 mağlup etti.

        Lig'in 13. haftasında R. Sociedad deplasmanda Osasuna'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip R. Sociedad oldu: Maç 3-1 tamamlandı.

        Villarreal, zorlu mücadelede rakibi Mallorca'yı 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        İspanya La Liga'nın 13. haftasında Oviedo ile R. Vallecano arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        İspanya La Liga'nın 13. haftasında R. Betis ile Girona arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 13. Haftanın Sonuçları
        21.11.2025 23:00
        Valencia
        1
        Levante
        0
        İY(0-0)
        22.11.2025 16:00
        Deportivo Alaves
        0
        Celta Vigo
        1
        İY(0-0)
        22.11.2025 18:15
        Barcelona
        4
        Athletic Bilbao
        0
        İY(2-0)
        22.11.2025 20:30
        Osasuna
        1
        Real Sociedad
        3
        İY(1-0)
        22.11.2025 23:00
        Villarreal
        2
        Mallorca
        1
        İY(1-1)
        23.11.2025 16:00
        Real Oviedo
        0
        Rayo Vallecano
        0
        İY(0-0)
        23.11.2025 18:15
        Real Betis
        1
        Girona
        1
        İY(0-1)
        23.11.2025 20:30
        Getafe
        0
        Atletico Madrid
        1
        İY(0-0)
        23.11.2025 23:00
        Elche
        2
        Real Madrid
        2
        İY(0-0)
        24.11.2025 23:00
        Espanyol
        2
        Sevilla
        1
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 13. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		13 10 2 1 32 16
        2
        Barcelona
        		13 10 1 2 31 21
        3
        Villarreal
        		13 9 2 2 29 15
        4
        Atletico Madrid
        		13 8 4 1 28 14
        5
        Real Betis
        		13 5 6 2 21 6
        6
        Espanyol
        		13 6 3 4 21 1
        7
        Getafe
        		13 5 2 6 17 -3
        8
        Athletic Bilbao
        		13 5 2 6 17 -5
        9
        Real Sociedad
        		13 4 4 5 16 -1
        10
        Elche
        		13 3 7 3 16 -1
        11
        Sevilla
        		13 5 1 7 16 -2
        12
        Celta Vigo
        		13 3 7 3 16 -2
        13
        Rayo Vallecano
        		13 4 4 5 16 -2
        14
        Deportivo Alaves
        		13 4 3 6 15 -1
        15
        Valencia
        		13 3 4 6 13 -9
        16
        Mallorca
        		13 3 3 7 12 -7
        17
        Osasuna
        		13 3 2 8 11 -6
        18
        Girona
        		13 2 5 6 11 -13
        19
        Levante
        		13 2 3 8 9 -8
        20
        Real Oviedo
        		13 2 3 8 9 -13

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 14. Hafta Maçları
        28.11.2025 23:00
        Getafe
        Elche
        29.11.2025 16:00
        Mallorca
        Osasuna
        29.11.2025 18:15
        Barcelona
        Deportivo Alaves
        29.11.2025 20:30
        Levante
        Athletic Bilbao
        29.11.2025 23:00
        Atletico Madrid
        Real Oviedo
        30.11.2025 16:00
        Real Sociedad
        Villarreal
        30.11.2025 18:15
        Sevilla
        Real Betis
        30.11.2025 20:30
        Celta Vigo
        Espanyol
        30.11.2025 23:00
        Girona
        Real Madrid
        01.12.2025 23:00
        Rayo Vallecano
        Valencia
