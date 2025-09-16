Habertürk
        İspanya La Liga'da 4. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 4. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 4. hafta heyecanı sürüyor. Atl. Madrid, Barcelona ve Real Madrid haftayı galibiyetle kapattı. Sevilla ise puan kaybına uğradı. İşte İspanya La Liga'da 4. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Giriş: 16.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 4. haftanın sonuçları
        İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanan maç, Espanyol ile Mallorca arasında gerçekleşti.

        Espanyol, evindeki mücadelede rakibi Mallorca'yı etkili oyunuyla 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Espanyol puanını 10'a yükseltti.

        Barcelona, kendi sahasında ağırladığı Valencia 'e karşı üstünlük kurarak 6-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 10 puana ulaştı. Konuk Valencia ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Atl. Madrid, Villarreal'ı konuk etti ve maçı 2-0 kazanarak toplamda 5 puanın sahibi oldu.

        Sevilla, ligin bu haftasında Elche ile kendi evinde üstünlük sağlayamadı. 2-2 biten maçta Sevilla ve Elche 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 4, konuk ekip ise 6 puan ile noktaladı.

        Real Madrid, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek R. Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 12'ye yükseltti.

        Getafe evinde konuk ettiği Oviedo'nu 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Alaves, deplasmanda Ath. Bilbao'nu 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Celta Vigo, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Girona ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Levante evinde ağırladığı R. Betis ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Levante 1 puana ulaşırken, R. Betis ise 6 puana yükseldi

        Osasuna evinde konuk ettiği R. Vallecano'nu 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 4. Haftanın Sonuçları
        12.09.2025 22:00
        Sevilla
        2
        Elche
        2
        İY(1-0)
        13.09.2025 15:00
        Getafe
        2
        Real Oviedo
        0
        İY(2-0)
        13.09.2025 17:15
        Real Sociedad
        1
        Real Madrid
        2
        İY(0-2)
        13.09.2025 19:30
        Athletic Bilbao
        0
        Deportivo Alaves
        1
        İY(0-0)
        13.09.2025 22:00
        Atletico Madrid
        2
        Villarreal
        0
        İY(1-0)
        14.09.2025 15:00
        Celta Vigo
        1
        Girona
        1
        İY(0-1)
        14.09.2025 17:15
        Levante
        2
        Real Betis
        2
        İY(2-1)
        14.09.2025 19:30
        Osasuna
        2
        Rayo Vallecano
        0
        İY(1-0)
        14.09.2025 22:00
        Barcelona
        6
        Valencia
        0
        İY(1-0)
        15.09.2025 22:00
        Espanyol
        3
        Mallorca
        2
        İY(2-1)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 4. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		4 4 0 0 12 6
        2
        Barcelona
        		4 3 1 0 10 10
        3
        Espanyol
        		4 3 1 0 10 3
        4
        Athletic Bilbao
        		4 3 0 1 9 2
        5
        Getafe
        		4 3 0 1 9 2
        6
        Villarreal
        		4 2 1 1 7 5
        7
        Deportivo Alaves
        		4 2 1 1 7 1
        8
        Elche
        		4 1 3 0 6 2
        9
        Osasuna
        		4 2 0 2 6 1
        10
        Real Betis
        		5 1 3 1 6 0
        11
        Atletico Madrid
        		4 1 2 1 5 1
        12
        Sevilla
        		4 1 1 2 4 0
        13
        Rayo Vallecano
        		4 1 1 2 4 -1
        14
        Celta Vigo
        		5 0 4 1 4 -2
        15
        Valencia
        		4 1 1 2 4 -4
        16
        Real Oviedo
        		4 1 0 3 3 -6
        17
        Real Sociedad
        		4 0 2 2 2 -2
        18
        Levante
        		4 0 1 3 1 -4
        19
        Mallorca
        		4 0 1 3 1 -5
        20
        Girona
        		4 0 1 3 1 -9

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 5. Hafta Maçları
