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        Haberler Bilgi Spor İspanya La Liga: Barcelona- Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona muhtemel 11

        Barcelona- Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İspanya La Liga'da Barcelona, Real Betis'i konuk ediyor. Olimpic Lluıs'de oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Barcelona- Real Betis maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Hansi Flick'in kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Barcelona- Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:02
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        La Liga'nın 30. haftasında Barcelona ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Katalanlar, evinde galip gelmek istiyor. Zorlu mücadele öncesinde Hansi Flick'in ilk 11 tercihi merak ediliyor. Peki, Barcelona- Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Barcelona- Real Betis maçı hakkında detaylar...

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        BARCELONA- REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN?

        Barcelona- Real Betis maçı 5 Nisan Cumartesi (yarın) 22.00'de oynanacak.

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        BARCELONA- REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Olimpic Lluis'de oynanacak karşılaşma S Sport ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Lopez, Raphinha, Lewandowski

        5

        VALENCİA MUHTEMEL 11

        Adrian, Sabaly, Bartra, Llorente, Rodriguez, Johnny, Altimira, Antony, Lo Celso, Rodriguez, Hernandez

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