İspanya'nın La Palma Adası'nda orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi!

La Palma Adası'nda 14 Temmuz'da çıkan ve halen kontrol altına alınamayan alevler şimdiye kadar 5 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.

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Tijarafe ve Puntagorda başta olmak üzere bazı yerleşim yerlerine de ulaşan yangınlardan dolayı 13 evin kullanılamaz hale geldiğini açıklayan La Palma Belediyesi ve sivil yardım ekipleri, 4 bin 255 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve geceyi spor salonlarında, yakınlarında ya da otellerde geçirdiğini duyurdu.