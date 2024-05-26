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        Haberler Dünya İspanya Savunma Bakanı Robles: Gazze'de olup bitenler gerçek bir soykırım

        İspanya Savunma Bakanı Robles: Gazze'de olup bitenler gerçek bir soykırım

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini resmen tanıyacaklarını 22 Mayıs'ta duyurdu. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles da İsrail'i Gazze'de Filistinlilere karşı "gerçek bir soykırım" yapmakla suçladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 00:45 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:45
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        "Gazze'de yaşananlar gerçek bir soykırım"
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        İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla ilgili konuştu.

        İspanya devlet televizyonu RTVE'ye demeç veren Robles, "Gazze'de olup bitenler gerçek bir soykırım." ifadesini kullandı.

        İspanya'daki sol koalisyon hükümetinde bu zamana kadar koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakından olan bakanlar İsrail'e sürekli olarak "soykırım" suçlaması yaparken, Robles ile ilk defa koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) bir bakan İsrail'in Gazze'de "soykırım yaptığını" dile getirdi.

        Robles açıklamasında ayrıca İspanya hükümetinin 28 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, 2014'te Mecliste alınan kararı onaylayarak Filistin devletini resmi olarak tanıyacak olmasıyla ilgili bir soruya, "Filistin devletinin tanınması, barışa yönelik bir taahhüttür, iki devletin bir arada yaşamasına yönelik bir taahhüttür. Bu, İsrail devletine karşı değildir. Saygı duyduğumuz insanlar olan İsraillilere karşı değildir. Bu, Gazze'deki şiddete son verilmesine, barışa yönelik bir taahhüttür." cevabını verdi.

        Robles ayrıca "Hepimizin terörle mücadele gibi ortak hedefleri var. Konunun daha diplomatik, daha siyasi boyutu var ama terörle mücadelede hepimiz işin içindeyiz." dedi.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #İspanya
        #israil
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