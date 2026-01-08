Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya Süper Kupa yarı finali dev derbiye sahne olacak. Atletico Madrid ile Real Madrid zorlu maçta kozlarını paylaşacak. İki İspanyol takımı da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Müsabaka Arabistan'ın Alinma Bank Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ATLETİCO MADRİD- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Atletico Madrid- Real Madrid Süper Kupa yarı finali 8 Ocak Perşembe (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
ATLETİCO MADRİD- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Arabistan'ın Alinma Bank Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Son oynanan Real Betis maçında oyuna sonradan giren olan milli oyuncumuz Arda Güler'in Atletico Madrid karşısında da kenardan dahil olması bekleniyor.
ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Oblak, Llorente, Pubill, Normand, Hancko, Simeone, Koke, Callagher, Baena, Sörloth, Alvarez
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Gonzalo