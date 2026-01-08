İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabakada her iki takımında kadro tercihleri merak ediliyor. Milli futbolcu Arda Güler'in Madrid derbisinde oynayıp oynayamayacağı araştırılıyor. Peki Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Atletico Madrid-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve saati.