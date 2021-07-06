İspanya’da cinsel şiddet yasasında somut adım 0:00 / 0:00

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İspanyol hükûmeti salı günü cinsel şiddet cezalarını sertleştiren ve mağdurlar için daha fazla destek sistemini zorunlu kılan yasal bir parçanın revizyonu olan rıza dışı cinsel ilişkiyi tecavüz/cinsel saldırı olarak tanıyan bir yasayı onayladı.

Ülkede büyük infialle yola açan ve binlerce kişinin protesto ettiği ‘‘Kurt Sürüsü’’ davasından beş yıl sonra yasa onaylanmış oldu.

Onaylanan yasa tasarısı kapsamında 24 saat cinsel saldırı yardım hattı ve reşit olmayan mağdurlar için özel çocuk evlerinin oluşturulması mutabakatına da varıldı.

BBC’nin aktardığı 2018 yılındaki haberde, infial yaratan dava, İspanya’da kendilerine "La Manada" (Kurt Sürüsü) adını veren 20'li yaşlardaki beş kişinin 2016'da Pamplona'daki ünlü Boğa Güreşi Festivali sırasında 18 yaşındaki bir kadına tecavüz etmesi olarak biliniyor. Ülkeyi ayağa kaldıran cinsel saldırı davasında, yasalarda reform çağrılarında bulunulmuştu.

İspanya, uzun süredir hâkim cinsiyetçi tavırlara sert bir şekilde karşı koymaya çalışıyor. Ülkede öncü niteliğindeki cinsiyet şiddeti yasası çıkarılmıştı.

2007’de İspanya’da eşcinsel evlilik yasallaştırıldı ve geçen hafta kabine tarafından tıbbi bir teşhis veya hormon tedavisi olmaksızın 14 yaşından büyükler için cinsiyetini yasal olarak değiştirmesine izin veren taslak yasa tasarısın kabul etti.

Son olarak İspanya'nın kuzeyindeki La Coruna kentinde hafta sonu düzenlenen homofobik saldırıda eşcinsel bir adamın dövülerek öldürülmesi ülkede büyük infiale yol açtı. Pazartesi gecesinden itibaren İspanya’da protestolar patlak verdi.