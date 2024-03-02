Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Mucize kurtuluş! İspanya’da yanan apartmandaki kedi, bir hafta sonra sağ bulundu

        İspanya’da yanan apartmandaki kedi, bir hafta sonra sağ bulundu

        İspanya'da bir apartmanda 22 Şubat'ta meydana gelen yangın sonrasında evcil bir kedi dairede mahsur kaldı. Uzun süre ölüm kalım veren kedi hayata tutundu ve dün sağ olarak bulundu

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 18:51 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kedinin mucize kurtuluşu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İspanya’nın Valencia kentindeki bir apartmanda 22 Şubat’ta meydana gelen yangın sonrasında evcil bir kedi, dün sağ bulunarak sahibine teslim edildi. Genç kadının kedisine ağlayarak sarılma anları kameraya yansıdı.

        CANLI OLARAK BULUNDU

        Valencia polisi, dün yaptığı açıklamada “Bu kedi yangından bir hafta sonra canlı olarak bulundu. 11'inci kata sığınmıştı” dedi.

        "HAYATTA KALAN BİR KEDİYİ KURTARDIK"

        REKLAM

        Valencia itfaiyesi ise “Binadaki eşyaların ve belgelerin kurtarılması için çalışmalar yürütürken, sütunun içindeki bölmede hayatta kalan bir kediyi kurtardık” dedi.

        YANGIN ESNASINDA SAHİBİ EVDE YOKTU

        Yerel basın kedinin adının Coco olduğunu ve sahibi Andrea Rubio’un yangın sırasında evinde olmadığını belirtti.

        Valencia’da 22 Şubat’ta bir apartmanda başlayan yangın hızlı bir şekilde binaya yayılmış ve 10 kişi yaşamını yitirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İspanya
        #valencia
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro