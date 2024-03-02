İspanya’da yanan apartmandaki kedi, bir hafta sonra sağ bulundu İspanya'da bir apartmanda 22 Şubat'ta meydana gelen yangın sonrasında evcil bir kedi dairede mahsur kaldı. Uzun süre ölüm kalım veren kedi hayata tutundu ve dün sağ olarak bulundu

DHA / Habertürk Giriş: 02.03.2024 - 18:51 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:01 facebook

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