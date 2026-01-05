İspanya’nın gelecekteki kraliçesi dolandırıcıların hedefi

İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia’nın büyük kızı, tahtın 20 yaşındaki varisi Prenses Leonor, son dönemde sadece askeri eğitimi ve zarafetiyle değil, adının karıştığı bir dolandırıcılık vakasıyla da dünya gündeminde.

Sosyal medya üzerinden prensesin popülerliğini kullanan kötü niyetli kişiler, Leonor’un adını kullanarak maddi kazanç sağlamaya çalıştı.

VAKIF ADINA PARA TOPLADILAR Dolandırıcılar, Prenses Leonor’un fahri başkanlığını yürüttüğü Asturias Prensesi Vakfı’nın ismini kullanarak sosyal medya üzerinden bağış ve maddi yardım talebinde bulundu. Durumun fark edilmesi üzerine vakıf yetkilileri jet hızıyla bir açıklama yaparak şu uyarıda bulundu; "Prenses Leonor’un veya vakfın herhangi bir sosyal medya platformu üzerinden para yardımı talep etmesi söz konusu değildir. Bu tür girişimlerin tamamı yasa dışıdır."

Açıklamada, kurumla ilgili tüm duyuruların yalnızca resmi kanallar ve Kraliyet Sarayı aracılığıyla yapıldığı hatırlatıldı. İspanyol polisi olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

REKLAM

Prenses Leonor’un dünya çapındaki popülaritesi sadece dolandırıcıları değil, ticari firmaları da harekete geçirmiş durumda. Geçtiğimiz yılın sonlarında bir oyuncak firması, Prenses Leonor'un kara kuvvetlerindeki askeri eğitimi sırasında giydiği üniformadan esinlenerek sınırlı sayıda bir oyuncak bebek piyasaya sürdü.

Prenses Sofia, Kral Felipe, Kraliçe Letizia ve Prenses Leonor.

Prenses Leonor’un yaşadığı bu olay, dijital dünyada tanınmış figürlerin kimlik hırsızlığına karşı ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.