İspanyol basınından AS gazetesi, bomba gelişmeyi duyurdu. Habere göre; uzun süredir adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, eski takımı ile 1+1 yıllık bir sözleşme üzerine anlaşma sağladı. Arda'nın oynadığı maç başına yaklaşık 200 bin Türk Lirası alacağı ifade edildi. 33 yaşındaki oyuncunun, şampiyonluğun kazanılması durumunda 500 bin Euro da bonus alacağı belirtildi. Arda Turan ayrıca Galatasaray'a dönmesiyle birlikte kaptan olacak.