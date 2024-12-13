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        Haberler Bilgi Ekonomi İSPARK zamlı tarife fiyatları 2025: İstanbul ilçelerinde İSPARK saatlik ve günlük ücreti ne kadar oldu?

        İSPARK ücretlerine yüzde 115'e varan zam! İşte İstanbul ilçe ilçe zamlı İSPARK fiyatları

        İSPARK otopark ücretlerinde yüzde 115 zam yapıldı. 2025 yılında geçerli olacak zamlı tarife doğrultusunda tüm İstanbul ilçeleri için belirlenen saatlik ve günlük otopark ücretleri de belirlendi. İşte, İSPARK zammı sonrası İstanbul'un tüm ilçelerinde uygulanacak güncel saatlik otopark ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:49
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        1

        İSPARK otopark ücretlerinde yüzde 115 zam yapıldı. 1 Ocak 2025 yılından itibaren geçerli olacak zamlı tarife kapsamında tüm ilçelerde uygulanacak saatlik ve günlük fiyatlar da belli oldu. İSPARK'a en son 11 Ekim 2023'te yüzde 57, 12 Haziran 2024'te de yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapılmıştı. Peki, hagi ilçede fiyatlar ne kadar oldu? İşte, İSPARK 2025 fiyatları...

        2

        İSPARK'LARA YÜZDE 115 ZAM YAPILDI!

        İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapıldı. Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verdi. Teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

        3

        Fatih - Tarihi Yarımada ve Kadıköy - Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için otopark ücreti şu şekilde yükseldi;

        1 saate kadar: 70 liradan 150 liraya yükseldi.

        1-2 saat arası: 90 liradan 180 liraya yükseldi.

        2-4 saat arası:110 liradan 220 liraya yükseldi.

        4-8 saat arası: 135 liradan 275 liraya yükseldi.

        8-12 saat arası: 180 liradan 350 liraya yükseldi.

        12-24 saat arası: 270 liradan 500 liraya yükseldi.

        4

        Fatih - Tarihi Yarımada ve Kadıköy - Rıhtım bölgesinde yol kenarı otoparklarında ücretlendirme bu şekilde yükseldi;

        1 saate kadar: 70 liradan 150 liraya yükseldi.

        1-2 saat arası: 90 liradan 200 liraya yükseldi.

        Günlük ücret: 195 liradan 400 liraya yükseldi.

        Sonraki her saat: 30 liradan 50 liraya yükseldi.

        5

        Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'da kapalı katlı ve açık otoparklarda araç parkı;

        1 saate kadar: 70 liradan 100 liraya yükseldi.

        1-2 saat arası: 90 liradan 130 liraya yükseldi.

        2-4 saat arası: 110 liradan 160 liraya yükseldi.

        4-8 saat arası: 135 liradan 200 liraya yükseldi.

        8-12 saat arası: 180 liradan 260 liraya yükseldi.

        12-24 saat arası: 270 liradan 400 liraya yükseldi.

        6

        Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'da yol kenarı otoparklarında araç parkı;

        1 saate kadar: 70 liradan 120 liraya yükseldi.

        1-2 saat arası: 90 liradan 150 liraya yükseldi.

        Günlük ücret: 195 liradan 300 liraya yükseldi.

        Sonraki her saat: 30 liradan 40 liraya yükseldi.

        7

        Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araç parkı;

        1 saate kadar: 70 liradan 80 liraya yükseldi.

        1-2 saat arası: 90 liradan 110 liraya yükseldi.

        2-4 saat arası: 110 liradan 130 liraya yükseldi.

        4-8 saat arası: 135 liradan 170 liraya yükseldi.

        8-12 saat arası: 180 liradan 210 liraya yükseldi.

        12-24 saat arası: 270 liradan 310 liraya yükseldi.

        8

        Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de yol kenarı otoparklarında araç parkı;

        1 saate kadar: 70 liradan 90 liraya yükseldi.

        1-2 saat arası: 90 liradan 120 liraya yükseldi.

        Günlük ücret: 195 liradan 240 liraya yükseldi.

        Sonraki her saat: 30 liradan 35 liraya yükseldi.

        9

        Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de apalı katlı, açık otopark otoparklarda araç parkı;

        1 saate kadar: 50 liradan 60 liraya yükseldi.

        1-2 saat arası: 60 liradan 70 liraya yükseldi.

        2-4 saat arası: 80 liradan 90 liraya yükseldi.

        4-8 saat arası:100 liradan 110 liraya yükseldi.

        8-12 saat arası: 150 liradan 160 liraya yükseldi.

        12-24 saat arası: 195 liradan 200 liraya yükseldi.

        10

        Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de yol kenarı otoparklarında araç parkı;

        1 saate kadar 50 liradan 60 liraya yükseldi.

        1-2 saat arası 70 liradan 80 liraya yükseldi.

        Günlük ücret 165 liradan 190 liraya yükseldi.

        Sonraki her saat 30 liradan 35 liraya yükseldi.

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