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        Haberler Gündem Isparta'da berber dükkanının taşlandığı anlar güvenlik kamerasında - Güncel haberler

        Isparta'da berber dükkanı taşlandı! O anlar kamerada

        Isparta'da bir berber dükkanının alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi tarafından taşlandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 01:59 Güncelleme: 11.02.2025 - 01:59
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        Berber dükkanı taşlandı! O anlar kamerada
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        Fatih Mahallesi'nde sabaha karşı berber dükkanına gelen 2 kişi, taş atarak kapı ve camlara zarar verdi.

        O anlar ise dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Dükkan sahibi Halil Kotanak, gazetecilere, pazar günü saat 10.00 sularında iş yerine geldiğinde kapı ve camlara zarar verildiğini gördüğünü söyledi.

        Bunun üzerine iş yerinin kameralarını incelediğini belirten Kotanak, "Şahısların yakalanmalarını istiyorum. Yakalandıktan sonra zararımın da karşılanmasını talep ediyorum. Emniyet güçlerimize güveniyorum. Bir husumetlim ya da şüphelendiğim insan yoktu." diye konuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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