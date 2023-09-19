Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Eğirdir Gölü'nde bulunan 10 el bombası etkisiz hale getirildi

        ISPARTA'dakiEğirdir Gölü kıyısında 2 gün önce suda bulunan 10 el bombası, İstanbul'dan gelen ekip tarafından özel düzenekle patlatılarak etkisiz hale getirildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğirdir Gölü'nde bulunan 10 el bombası etkisiz hale getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'dakiEğirdir Gölü kıyısında 2 gün önce suda bulunan 10 el bombası, İstanbul'dan gelen ekip tarafından özel düzenekle patlatılarak etkisiz hale getirildi. 

        Eğirdir Gölü Yazla plajında önceki gün yüzen bir kişi, polisi arayıp, suda birden fazla el bombası gördüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 10 el bombası tespit edildi. Bölgeyi şeritle kapatan ve plajda güvenlik önlemi alan polis, giriş çıkışlara da izin vermedi. Sudaki el bombalarının çıkarılması için İstanbul'dan bomba imha uzmanlarından yardım istendi. Dün saat 20.30 sıralarında İstanbul'dan gelen özel ekip, bölgede inceleme yaptı. İncelemede, bombaların suda patlatılmasına karar verildi. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi.

        Çevrede alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından bugün saat 07.30 sıralarında el bombaları özel düzenekle patlatıldı. Suya giren ekipler, elde ettikleri parçaları incelenmek üzere topladı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin

        Benzer Haberler

        Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası imha edildi
        Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası imha edildi
        Isparta'da "Domates ve Karanfil Festivali" yapıldı
        Isparta'da "Domates ve Karanfil Festivali" yapıldı
        Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu
        Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu
        Kayıp 2 arkadaş, duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde bulundu
        Kayıp 2 arkadaş, duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde bulundu
        Isparta'da telefon dolandırıcılığından gözaltına alınan 4 şüpheli tutukland...
        Isparta'da telefon dolandırıcılığından gözaltına alınan 4 şüpheli tutukland...
        'Adınız terör olaylarına karıştı' yalanıyla dolandırıcılığa 4 tutuklama
        'Adınız terör olaylarına karıştı' yalanıyla dolandırıcılığa 4 tutuklama