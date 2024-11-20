Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define aradılar (3)

ŞÜPHELİLERADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Isparta'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından 'Tarihi eser kaçakçılığı' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis aracına götürülen 5 şüpheliye, gazeteciler, 'Bu işin arkasında kimler var?', 'Bu işi yapmaktaki cesareti nereden buldunuz?', 'Orada gömü olduğunu nereden biliyordunuz?' sorularını yöneltti. Şüpheliler, soruları cevaplamadı. Minibüse bindirilen İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C. adliyeye götürüldü.