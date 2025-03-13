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        Köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

        ISPARTA'da sokakta oynarken başıboş köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:00
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        Köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı
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        ISPARTA'da sokakta oynarken başıboş köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki T.A. yaralandı.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan T.A., bölgedeki başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından köpek uzaklaştırılırken, başı ve sol kolundan yaralanan T.A. için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbarla olay yerine gelen ambulansa alınan T.A., götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu iyi olduğu öğrenilen T.A., tedavisi sonrası taburcu edildi. Olayın ardından belediye ekipleri tarafından başıboş köpeklerin toplatılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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