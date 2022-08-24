Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki arazide yapılan kontrollerde 60 kök dikili kenevir ele geçirildi.

Şüpheliler D.A. ve T.A'nın adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 294 gram kubar esrar, 121 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 293 av tüfeği fişeği ve 73 tabanca mermisine el konuldu.

Şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

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