Isparta'da 1 milyon 200 bin ton elma üretimi yapıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da bu yıl elma üretiminde hedeflenen 1 milyon 200 bin tona ulaşıldı.

Türkiye'deki elma üretiminin yaklaşık 4'te birinin gerçekleştirildiği Isparta'da, ekim ayında başlayan hasat sona erdi. Daha çok Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde yetiştirilen Isparta elmasında bu yıl istenilen verim elde edildi.

Isparta Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, yaptığı açıklamada, bölgede elma üretiminin 222 bin dekar alanda gerçekleştiğini söyledi.

Elma hasadında hedefledikleri 1 milyon 200 bin ton rekolteye ulaşıldığını belirten Adıgüzel, "Yaşlanan ağaçları yenileyerek birim alanda elde ettiğimiz elma rekoltesini yükseltiyoruz. İlerleyen sezonlarda elma rekoltesinin daha da artırmayı planlıyoruz." dedi.

Adıgüzel, üreticilerin hasadın ardından elmalarını soğuk hava depolarına kaldırdığını kaydetti.

Elmanın soğuk hava depolarından çıkış kilogram fiyatının 7,5 lira olduğunu aktaran Adıgüzel, "Yıl sonuna kadar 200 bin ton elma satılmasını planlıyoruz. Şu ana kadar 180 bin ton satış yaparak hedefimize yaklaştık. Elma sezonumuz bu sene çok güzel geçti." ifadelerini kullandı.

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