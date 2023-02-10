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ISPARTA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Isparta'ya getirilen yaklaşık 300 depremzede, ildeki otel ve misafirhanelere yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Isparta'ya da depremzedeler gelmeye başladı.

Şu ana kadar kente gelen 300 depremzede, AFAD koordinesinde otel misafirhane ve boş konutlara yerleştirildi.

Afetzedeleri misafir etmek isteyen vatandaşların Valilikçe oluşturulan İl AFAD Müdürlüğü koordinasyon merkezi ile Kaymakamlıklara müracaatları da sürüyor.

Bu arada, deprem bölgesinden kendi imkanlarıyla gelen vatandaşları yanlarında misafir eden vatandaşların da AFAD'a bilgi vermesi isteniyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinden getirilen 29 depremzede de Yalvaç ilçesinde hizmet veren Hasan-Emine Büyükkutlu Huzurevine yerleştirildi.

- Buğdayını satan çiftçi gelirini bağışladı

Öte yandan, Yalvaç ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Durmuş Yerlikaya da deposunda bekleyen 3 bin 200 kilogram buğdayının gelirini depremzedelere bağışlamak için traktörüne yükledi.

İlçedeki bir tarım firması buğdayı 25 bin lira karşılığında satın aldı. Yerlikaya, bu parayı AFAD aracılığıyla depremzedelere bağışladı.

Yerlikaya, AA muhabirine, yaşanan deprem felaketine çok üzüldüğünü söyledi.

Elinden bu kadar geldiğini belirten Yerlikaya, "Bunu o kardeşlerimize göndermek istedim. Allah kabul etsin, inşallah yaralarının sarılması için bir nebze faydası olur. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.



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