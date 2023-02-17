Yalvaçlı Büyükkutlu ailesinden depremzedelere 50 milyon lira yardım

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ISPARTA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'de yaşayan Yalvaçlı Büyükkutlu ailesi, depremzedelere 50 milyon bağışta bulundu.

İş insanı Mustafa Büyükkutlu, yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlarımıza konut yapımında kullanılmak üzere AFAD’a 45 milyon lira bağış gerçekleştireceklerini söyledi.



Daha önce vakıflarından 5 milyon liralık nakit yardımı havale ettiklerini belirten Büyükkutlu, "Taahhüt ettiğimiz 45 milyon liralık yardımı, AFAD’a aktaracağız. Konut yapımı için aktaracağımız bu parayla ilgili olarak AFAD’ın talimatlarını bekliyoruz, onlar gerekli işlemleri yaptığında parayı AFAD’ın hesabına aktaracağız." diye konuştu.

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