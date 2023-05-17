Isparta'da sağlık çalışanlarından, 105 yaşına giren kişiye doğum günü sürprizi

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 105 yaşındaki Akif Kırmızıay'a, sağlık çalışanları doğum günü sürprizi yaptı.

Yalvaç Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimi çalışanları, 105 yaşına giren hastaları Kırmızıay'ın doğum gününü evinde kutladı.

Birimde görev yapan psikiyatri uzmanları Dr. Selin Tanyeri Kayahan, Dr. Ali Kayahan, Dr. Hasan Balaban, beraberindeki sağlık görevlileriyle Akif Kırmızıay'ı evinde ziyaret etti.

Sağlık çalışanları, yanlarında getirdiği pastayı keserek, hastalarının doğum gününü kutladı.

Öte yandan, Evde Sağlık Hizmetleri birimi, Yalvaç'ta bu sene kayıtlı 280 hastaya 1300 ziyaret gerçekleştirdi.

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