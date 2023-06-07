Isparta'da haber alınamayan kadın inşaatın bahçesinde ölü bulundu

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki kadın, bir site inşaatının bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre Semiha Karaman (46), kayınvalidesi E.K'ye "Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" diyerek evden ayrıldı. E.K, eve dönmeyen ve kendisinden haber alamadığı gelinini aramaya çıktı.

Karaman'ı yakındaki bir inşaatın bahçesinde hareketsiz bulunan kayınvalidenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Karaman'ın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.