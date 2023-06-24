Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Mustafa Sami Y. idaresindeki 58 BV 434 plakalı otomobil, Bağkonak köyü kavşağında Osman Odadaş'ın (19) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Odadaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ile eşinin tedavisi kaza yerine gelen ambulansta yapıldı.

Odadaş'ın cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.









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