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Isparta'da hemşire eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

AA

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hemşire eşini tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta'da hemşire eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hemşire eşini tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Selver Bulut'u (48) öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Mustafa Bulut ve tarafların avukatları katıldı.

"Eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Bulut, savunmasında eşini sevdiğini dile getirerek 2019'da eşinden boşanmak istediğini ancak boşanmayı eşinin kabul etmediğini öne sürdü.

Sanık Bulut, oğlundan eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini iddia ederek, "İlerleyen günlerde oğlum bilgisayardan mesajları gösterdi. Daha sonra ister istemez bu durum benim kafamı kurcaladı. Eşimle konuştuk, 'madem başka birisi vardı, neden boşanmadık' dedim. 'Ne başka birisi, öyle bir şey yok' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkemede çiftin oğlu tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, tarafların avukatlarını da dinledikten sonra eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Sekibağ Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet eden Mustafa Bulut, 11 Aralık 2022'de 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşi Selver Bulut ve kendisini öldüreceği ihbarında bulunmuştu. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Rehabilitasyon Hastanesinde çalışan hemşire Selver Bulut'un tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirlemiş, gözaltına alınan koca tutuklanmıştı. İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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