Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Isparta'da cam kesme makinesine kolunu kaptıran stajyer öğrenci yaşamını yitirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 22:11
        Isparta'da cam kesme makinesine kolunu kaptıran stajyer öğrenci yaşamını yitirdi

        ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, cam kesme makinesine kolunu kaptıran stajyer öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir cam atölyesinde stajyer olarak çalışan Emre Günel (17), cam kesme makinesine sol kolunu kaptırdı.

        İhbar üzerine, iş yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Günel, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Günel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İş yeri sahibi Hasan Hüseyin D'nin (54) de çocuğu kurtarmaya çalışırken kolundan yaralandığı öğrenildi.

        İş yeri sahibi, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Felçli köpeğe yürüteç yaparken tanışıp evlenen çift, nikah öncesi sokak hayvanlarını besledi
        Felçli köpeğe yürüteç yaparken tanışıp evlenen çift, nikah öncesi sokak hayvanlarını besledi
        Isparta´da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 36 yaralı
        Isparta´da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 36 yaralı
        Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu (2)
        Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu (2)
        Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu; eşi 'Hiç böyle dağlara gidip, geldiğini görmedim' dedi
        Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu; eşi 'Hiç böyle dağlara gidip, geldiğini görmedim' dedi
        Hemşire eş katili: Tüfekle başına sıktım, polis geldiğinde kendime de sıkacaktım
        Hemşire eş katili: Tüfekle başına sıktım, polis geldiğinde kendime de sıkacaktım
        Doğa yürüyüşünde kayboldu, 2 gündür aranıyor
        Doğa yürüyüşünde kayboldu, 2 gündür aranıyor