Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta elması coğrafi işaretle tescillendi

        Isparta elması, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 18:25 Güncelleme: 04.09.2023 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta elması coğrafi işaretle tescillendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta Ticaret Borsasınca Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılan Isparta elmasının tescil süreci tamamlandı.

        Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde yetiştirilen Isparta elması, 3 yıl önceki başvuru sonucu coğrafi işaretle tescillendi.

        Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, gazetecilere, Isparta ekonomisine katkı sağlayan en önemli ürünün elma olduğunu söyledi.

        Isparta elmasının rengi, tadı ve şekliyle her zaman ön plana çıktığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Isparta Ticaret Borsası olarak elmamızın bu özelliklerini koruma altına almak ve pazar payımızı artırmak için çalışmalarımıza 2020'de başladık. 2020 yılında coğrafi işaret başvurumuzu yapmıştık zorlu bir süreç sonucunda 2023 Ağustos sonunda elma coğrafi şartımızı aldık ve Isparta elması adı altında elmamız koruma altına alındı. Tabii ki bu süreçten sonra pazar payımızı artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikle hazırlattığımız 6 dilde Isparta Elması filmi var, onu dünyada birçok noktaya ulaştırdık. Diğer tanıtım faaliyetleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu uzun bir süreç, pazar payımızı artırabilmek adına birçok ülkenin ticaret müşavirleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bunu da başarırsak Isparta elması hak ettiği değerini almış olacaktır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu

        Benzer Haberler

        Üç sporcudan Eğirdir Gölü'nde zafer yolculuğu
        Üç sporcudan Eğirdir Gölü'nde zafer yolculuğu
        Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenledi
        Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenledi
        İşe yerleştirme vaadiyle 3,5 milyon liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama
        İşe yerleştirme vaadiyle 3,5 milyon liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama
        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sanatçı Avcı, Isparta'da konser verdi
        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sanatçı Avcı, Isparta'da konser verdi
        Isparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret e...
        Isparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret e...
        Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı