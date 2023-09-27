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        Isparta'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 23:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:18
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        Isparta'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        S.Ö'nün kullandığı 32 NE 943 plakalı otomobil, Eğirdir-Senirkent kara yolu Bağören köyü mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan A.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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