Isparta'da hükümlü taşıyan midibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde hükümlü taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2'si uzman çavuş 8 kişi yaralandı.

Antalya Döşemealtı Cezaevinden Ankara'ya hükümlü taşıyan 07 DFP 09 plakalı, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen midibüs, Uluborlu kavşağında 32 ACT 395 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, midibüsteki uzman çavuşlar K.E.S (24) ve O.K. (29) ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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