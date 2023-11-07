Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1’i çocuk iki kişi yaralandı.

Seher Şık (30) idaresindeki 32 ACL 205 plakalı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolu Atabey kavşağında trafik levhasına çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Şık ve otomobildeki 4 yaşındaki Himanur Bilge yaralandı.

Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırIan yaralılardan sürücü Şık'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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