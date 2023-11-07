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        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 01:04 Güncelleme: 07.11.2023 - 01:30
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        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1’i çocuk iki kişi yaralandı.

        Seher Şık (30) idaresindeki 32 ACL 205 plakalı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolu Atabey kavşağında trafik levhasına çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Şık ve otomobildeki 4 yaşındaki Himanur Bilge yaralandı.

        Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırIan yaralılardan sürücü Şık'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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