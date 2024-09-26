Astronot Gezeravcı SDÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "İHA ve SİHA'lar Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi devriminde milli teknolojik hamlesindeki kritik eşiklerden bir tanesidir." dedi.

Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans Salonu'nda düzenlenen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde ilk dersi veren Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay alanındaki ilk çalışmalarının 2018'de gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin ürettiği roketin 2026 ile 2028 yılları arasında Ay'a sert inişinin planlandığını belirten Gezeravcı, "Sert inişten elde edilen tecrübe ile ikinci bir fırlatma ile Ay'a yumuşak iniş yaparak bilimsel faaliyetlere başlamayı amaçlıyoruz." dedi.