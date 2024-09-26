Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Astronot Gezeravcı SDÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "İHA ve SİHA'lar Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi devriminde milli teknolojik hamlesindeki kritik eşiklerden bir tanesidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 23:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Astronot Gezeravcı SDÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "İHA ve SİHA'lar Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi devriminde milli teknolojik hamlesindeki kritik eşiklerden bir tanesidir." dedi.

        Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans Salonu'nda düzenlenen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde ilk dersi veren Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay alanındaki ilk çalışmalarının 2018'de gerçekleştiğini söyledi.

        Türkiye'nin ürettiği roketin 2026 ile 2028 yılları arasında Ay'a sert inişinin planlandığını belirten Gezeravcı, "Sert inişten elde edilen tecrübe ile ikinci bir fırlatma ile Ay'a yumuşak iniş yaparak bilimsel faaliyetlere başlamayı amaçlıyoruz." dedi.

        Türkiye'nin artık İHA ve SİHA pazarında 40 ülkenin kapısında beklediği bir ülke konumuna geldiğini anlatan Gazeravcı, "İHA ve SİHA'lar Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi devriminde milli teknolojik hamlesindeki kritik eşiklerden bir tanesidir." ifadesini kullandı.

        Gezeravcı, Türkiye'nin savunma sanayisinde her geçen gün gelişen bir ülke olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Isparta Valisi Abdullah Erin görevine başladı
        Isparta Valisi Abdullah Erin görevine başladı
        Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira ceza kesildi
        Isparta'da kaçak avlanan 6 kişiye 61 bin 738 lira ceza kesildi
        Isparta'nın köyünde üretilen domatesler ihraç ediliyor
        Isparta'nın köyünde üretilen domatesler ihraç ediliyor
        Ateş yanıklığı hastalığına karşı yeni armut çeşitleri geliştirildi
        Ateş yanıklığı hastalığına karşı yeni armut çeşitleri geliştirildi
        Isparta'da dolunun vurduğu elma bahçelerinde hasar tespiti
        Isparta'da dolunun vurduğu elma bahçelerinde hasar tespiti