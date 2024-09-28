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        Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan "Örümcek Adam" Isparta'da çocukları eğlendirdi

        "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye turuna çıkan Salih Ayaz Koç, Isparta'da çocukları eğlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:07
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        Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan "Örümcek Adam" Isparta'da çocukları eğlendirdi
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        "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye turuna çıkan Salih Ayaz Koç, Isparta'da çocukları eğlendirdi.

        Koç, 45'inci ili olan Isparta'da çeşitli etkinliklere katıldı.

        Kirazlı Dere, Andık Deresi, Gölcük Gölü ile kent merkezinde vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelen Koç, çeşitli gösteriler yaptı.

        Koç'a ziyareti sırasında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından kostüm ve ayakkabı hediye edildi.

        Koç, AA muhabirine, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 ilde çocuklara moral vermek amacıyla gösteriler yaptığını anımsatarak, 72 gün deprem bölgesinde kaldığını söyledi.

        Ülke genelindeki tüm çocuklara ulaşmak için "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezmek için yola çıktığını anlatan Koç, "Güller ve lavantalar diyarı Isparta'dayım. Isparta doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri ve tarihi ile görülmesi gereken bir kent." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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