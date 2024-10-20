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        Isparta'da eğlence merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Isparta'da eğlence merkezinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 01:56 Güncelleme: 20.10.2024 - 02:20
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        Isparta'da eğlence merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Isparta'da eğlence merkezinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kutlubey Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlere ilk olarak çevredeki esnaf, yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

        Esnaf Murat Altaş, gazetecilere, yangına ilk müdahale edenlerden birisi olduğunu söyleyerek, "Yangın bir anda büyüdü. Müşteriler zorlukla içeriden çıktı. Hepsini dışarı çıkardık. Diğer esnaf arkadaşlarım da koştu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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