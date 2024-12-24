Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ü, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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