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        Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Isparta'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:27
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        Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Isparta'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Furkan A'nın kullandığı 32 ACY 756 plakalı kamyonet ile Ali Ü. idaresindeki 32 E 2022 plakalı otomobil, Isparta - Eğirdir kara yolu Akkent Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ü, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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