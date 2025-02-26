Konya'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Şirin'in cenazesi Isparta'da toprağa verildi
Konya'nın Karatay ilçesinde trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Şirin, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Konya’nın Karatay ilçesinde trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Şirin, memleketi Isparta’nın Yalvaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Onur Şirin’in cenazesi, baba ocağında helallik alınmasının ardından Devlet Han Camisi'ne getirildi.
Düzenlenen törende, baba Alparslan ve anne Neriman Şirin, gözyaşı döktü.
Şirin’in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.
- Olay
Dün Konya’nın Karatay ilçesinde devriye görevi yapan polis ekibinin içinde bulunduğu araca, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi - Okyar Caddesi kavşağında tır çarpmış, kazada polis memuru Onur Şirin şehit olmuş, polis memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ağır yaralanmıştı.
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