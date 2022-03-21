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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tren hattındaki ray bağlantı parçalarını çalan 3 kişi yakalandı

İHA

Tren hattındaki ray bağlantı parçalarını çalan 3 kişi yakalandı

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Ispartaİzmir tren hattındaki ray bağlantı somun ve cıvatalarını çalan 3 kişi yakalandı.
Olay, Aşağı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S., M.A ve E.A. isimli 3 kişinin Ispartaİzmir tren hattındaki raylar üzerinde bulunan ray bağlantı somun ve cıvatalarını çaldığı tespit edildi. Şahıslar, Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla sökmüş oldukları 60 adet ray bağlantı cıvatası ve cıvataları sökmede kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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