Keçiborlu’da 36 çiftçiye 9 milyon mısır tohumu dağıtıldı Vali Seymenoğlu ‘’Devletimizin desteği gün geçtikçe artıyor’’

Keçiborlu’da 36 çiftçiye 9 milyon adet silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı. 928 dekar alanda dikilecek tohumlar İl Özel İdaresi’nin mali katkılarıyla yüzde 50’si hibe olarak verildi.

2022 yılını tarıma destek yılı ilan eden Isparta Valiliği İl Özel İdaresi’nin çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şarkikaraağaç’ta dağıtılan mısır tohumları bu kez Keçiborlu ilçesi Kılıç köyündeki çiftçilere dağıtıldı. Kılıç köyünde bir tarla içinde düzenlenen dağıtıma Vali Ömer Seymenoğlu, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Vali Seymenoğlu burada yaptığı konuşmada “Tohum dağıtımı yaparken önceliğimiz yöremize uygun bitki çeşitlerini ilçe tarımdaki arkadaşlarımızın araştırması ile ortaya koymak. Silajlık mısır tohumunun da geçtiğimiz yıllarda çalışması yapıldı ve verim alındığını arkadaşlarım söyledi. İl Özel İdaresi de sağ olsun İl Genel Meclisimizin aldığı kararla ve verdiği destekle yüzde 50’si hibe olarak bir çalışma yaptık. Verim alabildiğimiz takdirde önümüzdeki yıllarda bu desteği artırarak devam edeceğiz. Şu anda sadece Keçiborlu'da Kılıç köyünde değil ilimizin 12 ilçesinde o yörenin tarımına uygun tohum ve fidan dağıtımı devam etmekte. Bunu şunun için önemsiyoruz: Ülkemizdeki hayvancılığa devletimizin desteği gün geçtikçe artıyor, onun için biz istiyoruz ki girdi maliyetlerini en aza nasıl düşürebiliriz? Bu silajlık mısır üretimi de hayvancılık için girdi maliyetlerine az da olsa bir destek vermiş oluyor. Bu da piyasaya sunacağımız et veya süt fiyatlarında bize bir fırsat tanır, bir rekabet şansı tanır” dedi. Konuşmaların ardından dağıtılan tohumlar toprakla buluşturuldu.

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