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Bakan Özer: "25 milyonluk ödemeyi Isparta’mıza kazandırmış bulunuyoruz’’

İHA

Bakan Özer: "25 milyonluk ödemeyi Isparta’mıza kazandırmış bulunuyoruz’’

Isparta’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, peş peşe müjdeleri sıraladı. Isparta’nın 2022 yılı milli eğitim bütçesini 250 milyondan 660 milyona çıkarttıklarını belirten Bakan Özer, 2022 yılı içerisinde 75 okulun da güçlendirmesinin tamamlanacağını söyledi.
Bir dizi ziyaret için Isparta’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valilik ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2022 yılı Isparta’nın 250 milyonluk Milli Eğitim bütçesine 410 milyon ilave yaptıklarını belirten Bakan Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak Isparta'ya yeni eğitim binası yapma, mevcut binaları güçlendirilmesi ve ya yıkyap yatırımları çerçevesinde 2022 yılında 250 milyonluk bir yatırımı planladık. Bugün yaptığımız ziyarette Isparta’nın mevcut koşullarını daha iyi bir noktaya getirmek öğretmenlerimizin daha iyi ortamlarda eğitim ve öğretimi hizmeti verebilmeleri ve aynı zamanda eğitime çok rahat erişilebilmesi için ilave yatırım yapma kararı aldık. Bur çerçevede 410 milyonluk ilave yatırımla Isparta’nın Milli Eğitim Bakanlığı eğitim bütçesini 660 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yatırımın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

‘’Müjdeleri ardı ardına sıraladı’’
Okulların bakım, onarım ve güçlendirmelerinin 2022 yılı içerisinde sona ereceğini belirten Bakan Özer, “Bu yatırımlarda ağırlığı güçlendirmelere verdik. Isparta'da 75 okulun güçlendirmesinin hızlı bir şekilde yapılması için 250 milyonluk ödemeyi tahsis etmiş bulunuyoruz. 2022 yılı içerisinde güçlendirme yapılmamış hiç bir okul kalmayacak. Okullarımızın büyük onarımları için çatı, ıslak zemin ve niteliklerinin arttırılması eksikliklerin hızlı giderilmesi için 25 milyonluk ödemeyi Isparta’mıza kazandırmış bulunuyoruz. İlave olarak Keçiborlu Sedir İlkokulu, Muzaffer Türkeş İlkokulu, Eğirdir Atatürk Ortaokulu ve merkez ilçede Zafer Ortaokulunu yeni yatırım planımıza ilave etmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Isparta’ya 5 yeni anaokulu ve özel eğitim anaokulu yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığının bu dönem en önem verdiği konulardan birinin anaokulları olduğunu vurgulayan Bakan Özer, “Bakanlık olarak bu dönem en öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi de okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmek. Son 20 yıl içerisinde eğitimde okullaşma oranlarımız Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) oranlarına yaklaştı. Devası yatırımlar yapıldı. Bu eksikliği gidermek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da açıkladığı gibi 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız. Bu yeni anaokulu ile ilgili tüm süreçler tamamlandı. Yalvaç, Sütçüler ve merkez ilçede toplam 5 tane yeni anaokulumuzu Isparta’ya kavuşturacağız. Özel Eğitim Anaokulunu da inşallah Isparta’ya kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

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